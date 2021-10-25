نظر دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه أول نوفمبر

تعقد أولى جلسات محاكمة عبد الناصر زيدان، بالمحكمة الاقتصادية، في الدعوى المقدمة ضده من الإعلامي خالد الغندور بتعويض مالي قيمته 10 ملايين جنيه، في الأول من نوفمبر المقبل.

تعويض 10 ملايين جنيه ضد عبدالناصر زيدان

أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ضد عبد الناصر زيدان، طالبًا الحكم عليه بتعويض قدرة 10 ملايين جنيه.

أغنية بلية الدلدول

وجاء الدعوى بسبب قيام عبد الناصر زيدان، بنشر فيديو جرافيك على صفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأدائه أغنية تحت عنوان «بلية الدلدول»، ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وتضمنت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي؛ للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.

تأجيل دعوى تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية، يوم 13 أكتوبر الجاري، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، التي يطلب فيها تعويضًا 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور وكيل عن الإعلامي عبدالناصر زيدان، الذي طلب أجل الادعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، وطالب بتعويض 10 ملايين جنيه.

وأقام الإعلامي تامر أمين، دعواه مستندًا إلى ما نشره عبد الناصر زيدان، من مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرا به، إضافة إلى انتهاك حياته الخاصة.