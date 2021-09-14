«شعراوي»:الفيوم تسلمت المدفن الصحي للمخلفات بـ«كوم أوشيم» بتكلفة 35 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة الفيوم اليوم المدفن الصحى الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية والذى تم تنفيذه في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

المدفن الصحى بكوم أوشيم على مساحة 10 فدان

وأشار تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، إلي أن اللجنة التي شكلها وزير التنمية المحلية والمسئولة عن تسيير ومتابعة واستلام الأعمال قامت بتسليم المدفن إلى المحافظة والذى بلغت تكلفته حوالى 35 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء مكونات المدفن الصحي على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وآخري للافراد وبه ميزان أرضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .

القضاء على ظاهرة الحرق العشوائى

وأشار شعراوي استمرار جهود الوزارة لمتابعة تسليم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة النظافة في التوقيتات المحددة بما يساهم في تحسين مستوى تلك الخدمة بجميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى خاصة مع البدء الفعلى في تطبيق المنظومة في محافظة القاهرة.

وأكد أن المشروعات الجارية تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات و إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير .

وأضاف، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات.