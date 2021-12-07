وصول جثمان شقيق مجدي الهواري لمسجد السيدة نفيسة

وصل جثمان الراحل جمال الهواري، شقيق المخرج مجدي الهواري، لمسجد السيدة نفيسة من أجل صلاة الجنازة على روحه.

ووصل المخرج مجدي الهواري بصحبة أبنائه عبد الرحمن وحمزة ومريم، للمسجد لأداء صلاة الجنازة.

وكتب مجدي الهواري مساء أمس: «هكتب كتير فيك ياغالي يا ابن الغاليين بس بعد ماناخد عزاك، إن لله وإن إليه راجعون، توفي الي رحمة الله أخويا الغالي جمال الهواري، الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال .. بكاء وحزن كتيييير، ربي ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك».

صلاة الجنازة على شقيق مجدي الهواري

وأشار الهواري، إلى إقامة صلاة الجنازة، على روح شقيقه، اليوم الثلاثاء، في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها، على أن يُقام العزاء في مسجد المشير بداية من الساعة السادسة مساء، مضيفًا «دعواتكم لاخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة وأسألكم له الفاتحة».

آخر أعمال المخرج مجدي الهواري

من ناحية أخرى، تعد مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»، آخر أعمال المخرج مجدي الهواري، بطولة يحيى الفخراني، وتم عرضها في شهر أغسطس الماضي، وشهد العرض حضور كامل العدد، ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

«ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري ويشارك في البطولة أيضًا إياد نصار محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي.