ضوابط موسم العمرة 2022 لمتلقي اللقاح الصيني والروسي والهندي

في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، أتاحت المملكة العربية السعودية مؤخرا دخول المملكة لمن تلقوا لقاح سبوتنيك الروسي ولكن للزيارات القصيرة التي تتمثل في أداء الحج والعمرة، إلا أن ضوابط موسم العمرة 2022 لمن تلقوا لقاح سبوتنيك الروسي ليست على الإطلاق، بل هناك بعض المتطلبات بحسب ما أعلنت الجهات السعودية الرسمية ويتضمن تطبيق وقاية.

وتطبيق وقاية هو تطبيق يتضمن تعريفا كاملا لمفهوم التحصين ضد فيروس كورونا، وكذلك قائمة اللقاحات المعتمدة في السعودية والضوابط المرتبطة بها، وذلك لكل من يرغب في السفر إلى المملكة.

مسحة بي سي آر بين ضوابط موسم العمرة 2022 لتلقي اللقاح الروسي

في هذا السياق، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن ضوابط موسم العمرة 2022 لمن تلقوا لقاح سبوتنيك الروسي تتمثل في ضرورة عمل مسحة بي سي آر (pcr) تشمل (QR) قبل الدخول إلى السعودية بـ 72 ساعة، وبعد وصول المملكة بـ 48 ساعة تقريبا مع الخضوع لعزل صحي 3 أيام.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن القرار بشأن متلقي لقاح سبوتنيك لأداء العمرة 2022 سيتم تطبيقه بداية من الشهر المقبل، أي من أول يناير، وذلك حسب آخر التحديثات التي كشفت عنها الهيئة العامة للصحة السعودية قبل أيام.

تحديث جديد ضمن تطبيق وقاية بشأن لقاح سبوتنيك لأداء العمرة 2022

وكانت هيئة الصحة العامة في السعودية أعلنت السماح لمن تلقوا لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا بدخول المملكة في إطار الزيارات القصيرة بداية من الشهر المقبل، علما أن اللقاح ليس من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية حتى الآن إلا في هذا الإطار الذي أعلن عنه لينضم ذلك إلى ضوابط موسم العمرة 2022.

وأجرت هيئة الصحة العامة تحديثات على تطبيق وقاية بشأن اللقاحات المسموح للمطعمين بها دخول البلاد، وتضمن التحديث الجديد إدراج لقاح سبوتنيك الروسي في إطار الزيارات القصير بداية من يناير 2022.

ضوابط موسم العمرة 2022 لم تلقوا جرعتين من اللقاح الصيني والهندي

أما بشأن ضوابط موسم العمرة 2022 لمن تلقوا لقاحات: سينوفارم أو سينوفاك الصنيين أو كوفاكسين الهندي جرعتين، قال «حنفي» إن وزارة الصحة السعودية تحديثا في أول ديسمبر بشأن تعريف معايير حالة «محصن» للقادمين لغرض الزيارة أو الحج والعمرة، لكل من تم تطعيمه جرعتين بلقاحات سينوفارم وسينوفاك وكوفاكسين جرعتين، وكذلك اعتباراً من الأول من يناير 2022 لكل من أخذ اللقاح الروسي جرعتين.

ووفقا للتعريف الجديد لحالة محصن، فإنه يسمح لهؤلاء جميعا بدخول السعودية لأداء العمرة أو الحج بنفس الشروط وهي الهضوع لعزل صحي لمدة 3 أيام عند الوصول للسعودية وأن يكون القادم أجرى مسحة طبية نتيجتها سلبية قبل وصول المملكة بـ 72 ساعة، وسيكون عليه إجراء مسحة أخرى بعد الوصول بنحو 48 ساعة.

ضوابط موسم العمرة 2022 لمن تلقوا لقاحا معتمدا في السعودية

أما بشأن ضوابط موسم العمرة 2022 لمن تلقوا أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية وهي لقاحات موديرنا وفايزر وأسترازينيكا جرعتين ولقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة، قال «حنفي» إنه تطبق عليهم نفس الشروط السابقة، بشرط مرور 14 يوما على الحصول على جرعة لقاح جونسون آند جونسون.

وتابع: أي سيكون عليهم الخضوع لعزل صحي لمدة 3 أيام فور الوصول إلى السعودية وقبل ذلك إجراء مسحة طبية نتيجتها سلبية قبل وصول المملكة بـ 72 ساعة، وإجراء مسحة أخرى خلال 48 ساعة من الوصول.