اتحاد المصريين بالسعودية يكشف ضوابط العمرة: «مش لازم تتطعم قبل السفر»

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إنه منذ ساعات، تم فتح باب العمرة للمصريين، قائلاً: «خبر عظيم ومؤكد من وزارة الحج السعودية».

اشتراطات أداء العمرة بسيطة

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن الاشتراطات لأداء العمرة بسيطة تقتضى فقط حصول المعتمر على جرعة واحدة من اللقاح المعتمد داخل الأراضى السعودية، وفيما يخص الحاصلين على اللقاح الصينى أو الروسى سيتم حجره فقط لمدة ثلاثة أيام، داخل الأراضى السعودية.

ولفت نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، إلى أن عودة الطيران المباشر بين البلدين اعتبارا من الأربعاء، خبر مهم، لكنه يتضمن حزمة من الشروط، أولها أن المسافر يجب عليه إجراء مسحة «pcr» قبل مغادرة مصر، ولا يشترط أن يكون حاصلا على أى لقاحات داخل مصر، وبمجرد وصوله سيتم منحه اللقاحات المعتمدة داخل الأراضى السعودية بالإضافة للتسجيل عبر منصة «قدوم».

وتابع نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية: «مش لازم تكون واخد تطعيم قبل السفر للسعودية، ولكن يجب أن يكون لديك pcr والتسجيل على منصة (قدوم)، وكل أفراد الجالية المصرية هناك تعرف المنصة جيداً، وبمجرد وصول المواطن المصرى سيتم حجره مؤسسياً لمدة خمسة أيام فى أحد الفنادق المعتمدة لدى الحكومة السعودية على نفقة الوافد، وفى حال ثبوت أنه سلبي المسحة، سيتلقى اللقاح من قبل السعودية مجاناً».

المواطن القادم لمصر لا يجرى مسحة pcr

أوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، أن المواطن القادم لمصر لا يجرى مسحة «pcr»، لأنه حاصل على جرعتي لقاح معتمد من السعودية، لكن عليه التسجيل عبر منصة «صحتي»، حيث يتم طباعة التقرير الطبي، مضيفا: «المسافر من السعودية إلى مصر مبيعملش pcr لأنه واخد تطعيمين معتمدين».