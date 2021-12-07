إخماد حريق في مخزن ألعاب أطفال وانقلاب سيارة نقل في الإسكندرية

شهد طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، فجر اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمدخل الإسكندرية، دون حدوث خسائر أو إصابات، كما اندلعت النيران داخل محل أطفال وتمت السيطرة عليها في وسط المدينة.

انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية إشارة من غرفة المحافظة تفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي «اتجاه القاهرة» بجوار كمين كارفور.

وانتقل على الفور مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بحي وسط إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه ما أدى لارتباك حركة المرور.

وقال رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى الدفع بلودر لإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

إخماد حريق في مخزن ألعاب أطفال بالإسكندرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماد حريق نشب بشقة تستخدم كمخزن ألعاب أطفال بعقار في منطقة العطارين، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وكان قسم شرطة العطارين تلقي بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 6 بشارع أم كلثوم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة اندلاع حريق بشقة بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، تستخدم كمخزن لألعاب الأطفال ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة، دون حدوث أي إصابات.

فيما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر إداري بقسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.