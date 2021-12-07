عضو مجلس إدراة البورصة: ظهور «أوميكرون» نتج عنه هبوط بالأسهم لأيام

قالت رانيا حبيب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه مع إعلان اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون» خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت البورصة المصرية هبوطا بتلك الأيام في غالبية تعاملاتها، متأثرة بهذه الأنباء مثلها مثل جميع بورصات دول العالم، بما في ذلك بورصات دول الخليج.

وأضافت «رانيا»، في حديث مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة cbc، أن البورصة المصرية عانت في الفترة الماضية من عدة أزمات، مختصة بالذكر ما حدث خلال شهر سبتمبر الماضي، متابعة: «السوق كان في حالة بنسميها بالتشبع البيعي، بمعنى كان في عمليات بيع متتالية، وبالتبعية كانت الأسهم فعلا وصلة لمراحل بنسميها بلغة البورصة «منطقة ارتجاج».

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن ظهور المتحور «أوميكرون»، تسبب في هبوط بأسهم البورصة المصرية على مدار جلسة واحدة تقريبا، ثم بدأ الجميع يلاحظ مرحلة ارتداد للأسهم، موضحة أن ما ساعد في ذلك بأن الأسهم المصرية في ذلك التوقيت كانت تمثل أسعارا جاذبة.

غالبية القطاعات تضررت اقتصاديا بسبب وباء كورونا

وأوضحت أن جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا تضررت بشكل كبير خلال عام 2020، الذي شهد ظهور وباء كورونا، وبالأخص قطاعات مثل «الطيران، السياحة، الصناعات»، لافتة إلى أن هذا العام شهد توقف للأنشطة الصناعية وعمليات إغلاق كلي وجزئي على مستوى غالبية دول العالم، ومؤكدة أن كل هذه الإجراءات كان لها تأثير شديد السلبية على اقتصاديات دول المختلفة.

وباء كورونا أثر إيجابيا على قطاعي التجارة الإلكترونية والأدوية

وأردفت أن ظهور وباء كورونا، كان له تأثير إيجابي في ذات الوقت على بعض القطاعات الأخرى، مثل قطاع الدفع الإلكتروني، وكذلك التجارة الإلكترونية، إضافة إلى قطاع الأدوية واللقاحات.