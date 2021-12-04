خبراء: الأداء العرضي يغلب على تحرك مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المقبل

يترقب المستثمرون والمتعاملين بسوق المال، بداية التداولات في البورصة بجلسة الأحد 5 ديسمبر 2021، مع توقعات بأن تشهد الجلسة الأولى من الأسبوع الجاري، تحركات عرضية للمؤشرات، ما بين مستويات الدعم والمقاومة المحددة للمؤشر الرئيسي «ايجي اكس 30»، في الوقت نفسه قد نشهد ارتفاع مكاسب في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي اكس70».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، توقعات خبراء أسواق المال لأداء البورصة خلال جلسة الأحد 5 نوفمبر 2021، والأسبوع الجاري:

أداء «إيجي إكس 30» مرهون بتحركات المؤسسات

قالت حنان رمسيس، محلل بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن أداء المؤشر الرئيسي «إيجي إكس30»، مرهون بتحركات المؤسسات وخاصة في الخمسة أسهم القيادية، وأصبح مستوى 11500، نقطة مقاومة قوية بالنسبة للمؤشر الرئيسي، في المقابل يكون مستوى 11100 نقطة دعم رئيسية.

وأضافت «رمسيس»، في حديثها لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تغلب الحركة العرضية على المؤشرات، وتظل تتداول ما بين نقاط الدعم والمقاومة الموضحة، مع إمكانية أن ينجح المؤشر الرئيسي «ايجي اكس 30» في اختراق المقاومة الخاصة به، بدعم من السيولة التي تضخها المؤسسات، بينما يكون أداء المؤشرات الفرعية، مرهون بعودة الثقة في السوق.

أداء عرضي يسيطر على المؤشر الرئيسي

من جانبه، يتوقع حسام عيد، محلل مالي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن يسيطر الأداء العرضي على تحركات المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30»، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية 11400 نقطة، الأمر الذي ينعكس على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200، ثم تتجه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي مع استقرار أحجام وقيم التداول.

وأضاف «عيد»، أن الأداء المتباين والعرضي، يأتي نتيجة المخاوف من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورنا «أوميكرون»، الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق المالية العالمية، تزامنًا مع قرب انتهاء الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي اكس70» تحقيق مكاسب كبيرة خلال الأسبوع المقبل مدعوما بصعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2160 نقطة، مستهدفًا مستوى المقاومة 2200 نقطة.

المؤشرات تعاود الصعود على مدار جلسات الأسبوع المقبل

ويرى محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يشهد السوق تماسك مع بداية جلسات الأسبوع الجاري، وقد نشهد استكمال لتراجعات الخميس الماضي مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، ثم تعاود المؤشرات الصعود مرة أخرى على مدار جلسات الأسبوع، لاسيما المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» لـالبورصة المصرية.