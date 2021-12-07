9 صور ترصد فرحة «بسملة» بعد تحقيق السيسي حلمها بركوب طائرة عسكرية

تنشر «الوطن» 9 صور ترصد فرحة الطفلة بسملة «القادرة باختلاف»، والتي طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السماح لها بالصعود إلى طائرة، لتستطيع أن تطير «مثل العصافير والملائكة»، وذلك من واقع فيديو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، لزيارة الطفلة إلى قاعدة ألماظة الجوية، ومتحف القوات الجوية.

وقالت «الطفلة بسملة»، خلال مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّها تريد أن تصبح «كابتن طيار»، وأنّ استقلالها للطائرة سيكون المرة الأولى التي ستركب خلالها طائرة، ولا تعرف هل ستكون خائفة أم لا.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحلم الطائرة، وطلب من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن تستقل الطفلة بسملة طائرة ثنائية مع أحد الطيارين، وتصوير زيارتها، وهو الأمر الذي نفذته القوات المسلحة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، ما زرع الأمل والفرحة في قلب الطفلة القادرة باختلاف.

ونظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أبناء «قادرون باختلاف» إلى قاعدة ألماظة الجوية، وإجراء رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى، وزيارة متحف القوات الجوية، وأظهر الفيديو فرحة الطفلة بسملة، والأطفال القادرون باختلاف.