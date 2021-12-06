«بسملة» عن تحقيق حلمها وركوب طائرة: روحت الأهرامات والأهلي والزمالك

قالت الطفلة بسملة محمد، إحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنها حققت حلمها وركبت طائرة، مضيفةً: «أنا سوقت طيارة، ورحت لحد الأهرامات والنيل وبرج القاهرة ونادي الأهلي ونادي الزمالك والمتحف بيها».

تمازح يوسف الحسيني: مكنش فيه مكان لك

وأضافت «محمد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «لبست لبس الجيش، وركبت الطيارة، شكرًا لسيادة الرئيس»، وقاطعها مقدم البرنامج وقال ممازحًا: «مش أنتِ قلتي لي هتاخديني معاكِ»، لترد قائلةً: «مكنش فيه مكان».

وطلب منها الإعلامي أن تصطحبه في المرة المقبلة، لترد عليه: «وأنت خدني معاك البرنامج».

سعادة غامرة بسبب المشاركة في المؤتمر

وفي وقت سابق، قالت إنها شعرت بسعادة غامرة بسبب المشاركة في الاحتفالية: «كنت مبسوطة علشان شفت الريس، واتصورت معاه»، مضيفةً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أنها تتمنى ركوب طائرة حتى تطير في السماء مثل الملاك والعصافير، لترد عليها مقدمة البرنامج وقالت: «يا حبيبة قلبي، أنتِ ملاك وأحلى من كل العصافير».

وأشارت، إلى أنها تتمنى أن تصبح ممثلة ورسامة عندما تكبر: «لما أتعلم الرسم هرسم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية».