الطفلة بسملة: مبسوطة إني اتصورت مع الريس.. ونفسي أطير في السما

قالت الطفلة بسملة محمد إحدى ضحايا الحروق، والمشاركة باحتفالية «قادرون باختلاف»، صباح اليوم الأحد، إنها شعرت بسعادة غامرة بسبب المشاركة في الاحتفالية: «كنت مبسوطة علشان شفت الريس، واتصورت معاه».

أتمنى الطيران مثل الملاك

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تتمنى ركوب طائرة حتى تطير في السماء مثل الملاك والعصافير، لترد عليها مقدمة البرنامج قائلة: «يا حبيبة قلبي، أنتِ ملاك وأحلى من كل العصافير».

تتمنى أن تصبح ممثلة ورسامة

وتابعت، أنها تتمنى أن تصبح ممثلة ورسامة عندما تكبر: «لما أتعلم الرسم هرسم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، حيث شارك في الفاعلية اليوم نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة.

وكانت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، قد قالت إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» ستكون «عبارة عن يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم».

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، فيما أدار الفنان أشرف عبدالباقي فقرة حوارية بين ذوي الهمم ورئيس الجمهورية.