77 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لـ«التنمية المحلية» في 4 سنوات

كشفت وزارة التنمية المحلية أن خطة الوزارة خلال الفترة الرئاسية من يوليو 2018 حتى يونيو 2022 تشمل ضخ استثمارات ضمن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية، وتضم ديوان عام وزارة التنمية المحلية، 27 محافظة، هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية بتكلفة إجمالية قدرها 77,7 مليار جنيه لتنفيذ البرامج التنموية المطلوبة منها مبلغ 52,3 مليار جنيه تمويل بنك الإستثمار القومي لديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومبلغ 10 مليارات جنيه قروض منها 1,5 مليار جنيه قرض لوزارة التنمية المحلية من الصندوق السعودي للتنمية لتنمية سيناء ، ومبلغ 8,5 مليار جنيه قرض البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا، ومبلغ 15,4 مليار جنيه تمويل ذاتي من المحافظات.

ديوان وزارة التنمية المحلية

وفيما يتعلق بتفاصيل التنفيذ وفق تقرير التنمية المحلية فهى تشمل أولا ديوان عام وزارة التنمية المحلية:

-مبلغ 5,2 مليار جنيه لاستكمال تطوير وتنمية 208 قرى من القرى الأولى بالرعاية.

- 250 مليون جنيه لاستكمال برنامج وصلات الصف الصحي المنزلية.

- 3 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة تتضمن 20 كوبري ونفق للسيارات و20 كوبري ونفق للمشاة.

- 2 مليار جنيه لتدعيم احتياجات المحافظات من خلال تطوير ورفع كفاءة 114 مجزرا وإنشاء 11 مجزرا جديدا وإنهاء المخططات التفصيلية بالقرى والمدن وتوقيع نقاط الحيز العمراني وخلافه.

- 1,5 مليار جنيه قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتنمية طرق سيناء

ثانياً: دواوين عموم المحافظات

-63,9 مليار جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لعدد 27 محافظة منها 50,7 مليار جنيه تمويل خزانة

- 8,5 مليار جنيه قرض من البنك الدولي لتنمية محافظتي سوهاج وقنا

-15,4 مليار جنيه تمويل ذاتي من المحافظات منها :

-5,516 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد وتوفير التيار الكهربي للمواطنين للإستخدامات المنزلية ، وتلبية إحتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل.

- 17,564 مليار جنيه لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية

-2,291 مليار جنيه لتنفيذ كباري وأنفاق تخص المحافظات

- 2,752 مليار جنيه لتنفيذ أعمال على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة .

- 11,921 مليار جنيه لتحسين بيئة المحافظات تشمل شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة.

احتياجات الوحدات المحلية

- 5,189 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرورتشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وشراء سيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء ومعدات إنقاذ كوارث وخلافه

-4,598 مليار جنيه لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات شملت رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتأثيثها وتجهيزها .

-330 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات المطلوبة بالقرى الأولى بالرعاية.

- 16,5 مليون جنيه لتنمية محافظتي سوهاج وقنا يخص قرض البنك الدولي منها 8,5 مليار جنيه والمكون المحلي 4 مليارات جنيه.