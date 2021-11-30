خطة التنمية المحلية لتطوير مزلقانات السكك الحديدية الأشد خطورة

اتخذت وزارة التنمية المحلية، عددًا من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات المختصة، بشأن القضاء على أزمة الاختناقات المرورية، وخاصة التي تتواجد على مزلقانات السكة الحديد، إذ يجرى خلال الفترة الراهنة تنفيذ عدد من الكباري وأنفاق السيارات.

الحد من الحوادث

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير صادر عنه، أن جدوى تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على أرواح المواطنين أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد، ولتلافي الحوادث الخاصة أثناء عبور المشاة والسيارات بنطاق هذه المزلقانات، وعدم انتظار فترة غلق المزلقان للسماح بعبور المشاة والسيارات، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، وتقليل استهلاك الوقود الخاص بالمركبات.

المزلقانات الأشد خطورة

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جرى تمويل تنفيذ أعمال صناعية على 15 مزلقان في 10 محافظات، وهي المزلقانات الأشد خطورة على خطوط السكك الحديدية المصرية بالمحافظات، كما شملت الأعمال الصناعية تنفيذ 17 كوبري للسيارات، ونفق للسيارات، و18 كوبري ونفق للمشاة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 2,753 مليار جنيه جرى تمويلها بالكامل من خلال وزارة التنمية المحلية، وجرى إتاحتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذها، والانتهاء من تلك الأعمال وافتتاحها وتشغيلها أمام حركة السيارات والمشاة.

موعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية

وأسفرت تلك الأعمال فى منع حوادث السيارات والمشاة على المزلقانات وحل الإختناقات المرورية بهذه المناطق وتقليل زمن وصول الحاصلات الزراعية والبضائع.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية على 35 مزلقانا من المزلقانات الأشد خطورة على خطوط السكك الحديدية المصرية بالمحافظات، وتشمل الأعمال الصناعية تنفيذ 38 كوبري ونفق للسيارات وعدد 38 كوبري، ونفق للمشاة بتكلفة إجمالية قدرها 5,75 مليار جنيه.