صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 13 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية قرر تمويل 1129 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر، بإجمالى قروض حوالى 11 مليون جنيه، إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليوناً، وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح «شعراوى» أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى تمويل المشروعات حيث نفذت 232 مشروعاً باستثمارات 1.9 مليون جنيه، تليها الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعاً باستثمارات مليون جنيه، ثم الغربية بـ92 مشروعاً بإجمالى استثمارات 900 ألف جنيه، ثم بنى سويف بـ85 مشروعاً باستثمارات 1.5 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعاً بنسبة تزيد على 68٫7% من إجمالى المشروعات، كما أن النسبة تجاوزت 75% فى محافظات الوادى الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، ما يسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.