التنمية المحلية تستجيب لشكاوى قصر العيني وتزيل مخالفات كوبري الجامعة

استجابت مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية لشكوى الدكتور عادل ميشيل، رئيس وحدة الجراحة بكلية طب قصر العيني بالقاهرة، وذلك بالتواصل مع أجهزة محافظتي القاهرة والجيزة لسرعة التدخل لإزالة المخالفات على كوبري الجامعة، وأهمها عربات المشروبات والاشغالات التي يقوم بها الباعة الجائلين، وسماعات الأغاني التي يتم تشغيلها بأعلى صوت مما يسبب إزعاجا للمرضى بقصر العيني، إضافة لقيام العربات بسرقة التيار الكهربائي.

وأكدت مبادرة «صوتك مسموع» فى تقريرها على التواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظتي القاهرة والجيزة نظرا لوجود الكوبري بالمحافظتين، وتم نزول حملة لإزالة الإشغالات، وإصلاح بوكسات الإنارة، ويجرى حاليا تأهيل الإنارة بالكامل للكوبري لمنع سرقة التيار مرة أخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم بأقصى سرعة.

أكثر من 400 ألف رسالة للمبادرة

وتلقت مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية على مدار 3 سنوات نحو 406 ألف و132 رسالة تنوعت ما بين 76 ألف شكوى تم حل 74 ألف شكوى منها بنسبة 96,6% مع العمل على سرعة اتخاذ اللازم والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتتصدر القمامة قائمة الشكاوى تليها الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ثم تأتى شكاوى عن وقائع فساد وتظلمات من عدم الانضمام لمبادرة حياة كريمة، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكل المحافظات فهو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

التفاعل مع الشكاوى

وأشار «شعراوي» إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين والتفاعل مع الشكاوى المقدمة، داعيا فرق العمل المتصلة بالمبادرة والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة لمحاصرة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق المحال الجديدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.