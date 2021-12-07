«قوى عاملة الشيوخ» تناقش قانون العمل الجديد بحضور الحكومة

بدأ اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، منذ قليل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

يحضر الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلو وزارة القوى العاملة، وبعض أعضاء المجلس من لجان أخرى.

ويشار إلى أن الحكومة قد طلبت في وقت سابق، وقف مناقشة مشروع قانون العمل؛ لحين إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وتستأنف اللجنة المناقشات اليوم وغدا الأربعاء.

حظر فصل العامل بشكل تعسفي

وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.

تحرير عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بـ4 نسخ

وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يلزم مشروع القانون الجديد، صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.