شروط التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي 2022 لأفضل كتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) لعام 2022 بدءًا من 8 ديسمبر وحتى آخر ديسمبر الجاري، في 11 فرعًا منها تسع للكبار الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

مسابقة معرض القاهرة للكتاب

وأشارت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة للكتاب، إلى أنّ هناك ست جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

شروط الالتحاق بمسابقة معرض الكتاب

- يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

- ألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2021 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

- يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأنّ العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومي.

- يتم التسليم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بكورنيش النيل، يوميًا من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.

ويتم التقدم لجائزة أفضل كتاب في التراث بمبنى دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للأطفال بمقر المركز القومي للترجمة، ومن خارج القاهرة يتم إرسال الأعمال على العنوان البريدي: 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق، مبنى هيئة الكتاب - القاهرة.

ويتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (53).