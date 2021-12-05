أحدث إصدارات هيئة الكتاب في معرض القاهرة.. ينطلق 26 يناير

تستعد الهيئة العامة للكتاب، لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي تنطلق في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن تشارك الهيئة بمئات العناوين في الدورة المرتقبة، سواء الكتب الجديدة، أو الطبعات الجديدة من الإصدارات السابقة التي نفذت من منافذ البيع، كما يجري حاليا طبع عشرات من العناوين الجديدة بالهيئة استعدادا للمعرض.

أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

وأصدَرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مؤخرًا عشرات العناوين، في مجالات المعرفة المتنوعة من بينها: أزهار الفرعون، تأليف فرانك نيجل هيبر، وترجمة نادر أنيس، ومراجعة وكتابة المقدمة للدكتور كمال مغيث، بغداد وقد انتصف الليلة فيها، للأديبة التونسية حياة الرايس، «الأقباط في السودان» الدكتور مصطفى كامل عبده، «عطلة الشجرات ثماني خطوات» للشاعر السماح عبدالله، مسرحية «فوانيس الليل» أحمد أبو خنيجر، «حكايات من زمن القلاقل» لجوزيف كونراد.

كما تتضمن الإصدارات «صراع قوى المحيط حول الصين 1931- 1945» تأليف الدكتور حمادة الشافعي، «صناع البهجة» تأليف حسنات عطية، «تمثلات الطير في الثقافة الشعبية» تأليف فؤاد مرسي، «سنة سعيدة» تأليف منير عتيبة، "صدى الذاكرة" للدكتور صلاح فضل، «رحلة إلى الأرض» محمد عبدالحافظ ، «النسر والعصفور» لـ الدكتورة هويدا صالح.

في سياق آخر تستمر مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في عرض عشرات العناوين المشاركة في المبادرة بمنافذ بيع هيئة الكتاب إلى منصف ديسمبر الجاري.

وتضم «ثقافتك كتابك» العديد من العناوين تباع فيها الكتب بأسعار مخفضة، بمنافذ بيع الهيئة العامة للكتاب الموجودة في جميع المحافظات. وتضم المبادرة العديد من العناوين الصادرة عن هيئة الكتاب في مختلف السلاسل والنشر العام، وتهدف إلى توفير الكتب بأسعار مخفضة و في متناول الجمهور، إذ يبدأ سعر الكتاب داخل المبادرة من جنيه واحد إلى 20 جنيهَا للكتاب، وذلك لتشجيع جميع الفئات على القراءة واقتناء الكتب.