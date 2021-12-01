فرز طلبات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تعمل حاليًا على فرز طلبات دور النشر، للتأكد من استيفاء الشروط، والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار التجهيز للدورة المقبلة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن بعد عملية الفرز يتم إعلان أسماء المشاركين في الدورة الـ53 من المعرض، والتي تنطلق في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

التوسع في إقامة معارض جديدة للكتاب

وعلق الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، على افتتاح معرض الكتاب في «مدينتي» قائلًا إن هناك توسع يحدث في خريطة المعارض وكذلك طفرة في توسيع الرقعة القرائية المصرية، وذلك على غرار توسيع الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى للتوسع في إقامة معارض للكتاب في أماكن جديدة، لنشر الوعي الذي هو بمثابة الضمان للحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف «الحاج علي»: «أتصور أن الرقعة القرائية المصرية بدأت تتسع في السنوات الماضية، ووجدنا شباب تقرأ بنهمٍ، وأصبح لدينا جيل مقبل على القراءة بشكل جيد وأصبح لدينا قوائم جيدة لأفضل المبيعات، والتي تضم آلاف الكتب، وأن جريدة الإندبندنت خلال إعداد تقرير عن معدلات القراءة على مستوى العالم، حصلت مصر على المركز الخامس على مستوى العالم، والمركز الأول عربيا في معدلات القراءة بمدل 7 ساعات ونصف في الأسبوع لكل فرد، اي أننا نقرا نحو ، 750 مليون ساعة في الأسبوع».

المشاركة في جائزة النشر التشجيعية

وعلى صعيد آخر، دعا اتحاد الناشرين المصريين، دور النشر للتقدم للمشاركة في جائزة النشر التشجيعية التي تُقدم بالتعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للكتاب، والمقرر الإعلان عن الفائز بها في ختام الدورة المرتقبة من المعرض.