غلق باب مشاركة الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

أعلنت وزارة الثقافة، غلق باب التقدم لمشاركة الناشرين، في الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي، للكتاب اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، وذلك بعد مدّ باب الحجز للناشرين للمشاركة بالمعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، الذي ينطلق يوم 26 يناير 2022، وتستمر فعالياته إلى يوم 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.

جائزة لأفضل ناشر عربي في معرض الكتاب

وقالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنَّ اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وافقت على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

وتشارك دور النشر في المعرض عبر المنصة الإلكترونية فقط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من هنا، ودعت هيئة الكتاب الناشرين حول العالم للمشاركة في المعرض، الذي يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث يزور المعرض حوالي 2 مليون شخص سنويًا.

شروط المشاركة في معرض الكتاب

ومن أبرز شروط الاشتراك في معرض الكتاب، أنَّ يكون الناشر مسجلًا في اتحاد الناشرين العرب أو الاتحاد الإقليمي للدولة على أن يتم تقديم خطاب بتاريخ حديث من الاتحاد يفيد قيده بالاتحاد التابع له، وليس عليه أحكامَا قضائية تتعلق بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ويجوز غير الأعضاء من للمؤسسات الدولية غير المصرية والحكومية المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة، إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 سيشهد توسعات في قاعات العرض والبيع لتصل إلى 5 صالات، يتم تخصيص الأولى والثانية للناشرين المصريين، والثالثة ستكون صالة العرض الرئيسية للناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، والرابعة مخصصة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.