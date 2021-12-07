الفيلم القصير أخويا: أحمد عز يتعاون مع طفل من ذوي الهمم

يبحث الجمهور عن الفيلم القصير «أخويا» من بطولة الفنان أحمد عز، الذي يشارك في تصويره حالياً في تجربة جديدة بالنسبة له، باعتبارها من أولى تجاربه في عالم الأفلام القصيرة، بعد النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية في مجال السينما والدراما والمسرح.

الفيلم القصير أخويا.. أحمد عز يتعاون مع المخرجة ساندرا نشأت

بتوقيع المخرجة ساندرا نشأت، يواصل عز تصوير فيلمه القصير أخويا، في شوارع متفرقة، على أن يتم عرضه على بداية العام الجديد.

أبطال الفيلم القصير أخويا لأحمد عز

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم علاقة أخ وهو أحمد عز بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني.

تعاون أحمد عز مع ساندرا نشأت

ويتعاون أحمد عز مع المخرجة ساندرا نشات مجددًا بعدما قدما معا العديد من التجارب السينمائية الناجحة، بداية بفيلم "ملاكي إسكندرية" عام 2005، وكررا التجربة في العام التالي بفيلم "الرهينة"، ثم "مسجون ترانزيت" عام 2008، وكان فيلم "المصلحة" آخر الأعمال التي جمعتهما عام 2012، وحقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى النقاد أو المستوى الجماهيري.

وتدور أحداث الفيلم تدور حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني، مضيفًا أنَّ ساندرا نشأت أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم، إذ يتبقى له يومين للانتهاء من تصويره بالكامل.

نشاط فني لـ أحمد عز

في السينما ينتظر أحمد عز طرح فيلمه الجديد «الجريمة» يوم 29 ديسمبر الجارى، والذي يشارك في بطولته منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، في إطار بوليسي تشويقي.

كما يصور عز المشاهد الأخيرة في فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، مع أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.