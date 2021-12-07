عاجل: تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق و«الأرصاد» تنصح بتوخي الحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا قبل قليل، بشأن تدهور في الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد؛ حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة تدنيا في الرؤية على سيدي براني إلى 1500 متر والسلوم، وعلى القاهرة وصلت إلى 4000 متر، والظاهرة المؤثرة هي الأتربة، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يمتد تأثير رياح جنوبية غربية باردة جافة تثير الرمال على باقي الأنحاء.

أجواء شتوية خلال 48 ساعة

وذكرت الهيئة أنّ البلاد تشهد أجواءً شتوية بامتياز خلال الساعات المقبلة، إذ يسود طقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 13 درجة، كما يزداد الشعور ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة في ساعات الليل.

كما أضاف خبراء الأرصاد أنّ محافظات شمال الصعيد تشهد أجواءً شديدة البرودة ليلًا على وجه الخصوص، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات.

وحذّر الخبراء من انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بسبب نشاط رياح جنوبية يصل إلى حد العاصفة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13