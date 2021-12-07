الأرصاد: طقس لطيف نهارا وباردا ليلا على جميع الأنحاء (فيديو)

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ يكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء ومائلا للحرارة جنوب البلاد وباردًا ليلًا على الأنحاء كافة.

جاء ذلك وفق ما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء.

تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا أن تكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة واضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة رياح تتراوح بين 50 إلى 60 كم وارتفاع الموجة سيكون من 3.5 إلى 4 أمتار وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالأتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 21 الصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12.

سيوة العظمى 20 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15.

دمياط العظمى 22 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12.

السويس العظمى 22 والصغرى 14.

العريش العظمى 23 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 5.

طابا العظمى 20 والصغرى 13.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 21 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 12.

المنيا العظمى 23 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 10.

سوهاج العظمى 24 والصغرى 11.

قنا العظمى 24 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 27 والصغرى 10.

أسوان العظمى 28 والصغرى 11.