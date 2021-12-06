الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على كافة المناطق في جمهورية مصر، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، يرصد حالة الطقس على كافة المناطق، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، وذلك في السطور التالية.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على عدد من المحافظات الآتية «القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناه، سيناء، شمال الصعيد».

وأضاف الخبراء، أن من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

وأوضح كما تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الموج من 3.5 إلى 5 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار على مناطق مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

نصائح للتعامل مع الحساسية خلال الطقس السيئ

وبحسب خبراء الأرصاد، أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتخاذها خاصة لمرضي الحساسية خلال حالة الطقس السيئ كالآتي:

1- يجب غلق النوافذ جيدا

2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين بمتابعة نشرة الأحوال الجوية التي تصدر بشكل يومي، لاتخاذ كافة الاحتياطات حسب حالة الطقس.