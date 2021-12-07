تحذيرات الأرصاد بشأن طقس اليوم.. عواصف ترابية واضطرابات ملاحية

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين، من حالة الطقس الذي تشهده البلاد اليوم، على الشمال وحتى شمال الصعيد، حيث يشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحرى -السواحل الشمالية -ومدن القناه -سيناء-شمال الصعيد)، تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

رياح تصل لعواصف

وأوضح خبراء الأرصاد أن الرياح قد تصل حد العاصفة، ومن المتوقع أن تتعرض البلاد إلى نشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل.

اضطراب ملاحية وارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أمتار

ونوهت الهيئة إلى أن حالة الطقس تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى 65 كم/ ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد بالمواطنين غلق النوافذ جيدا، مشيرة إلى أنه يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

موعد تحسن الأحوال الجوية

كما أعلنت الهيئة موعد تحسن الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات خبرائها، مشيرة إلى أنه اعتبارا من الخميس 9 ديسمبر، وحتى الأحد 12 من الشهر الجاري، تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على كل الأنحاء.