محافظ البحيرة: الانتهاء من رصف طريق «إدكو - دمنهور» بتكلفة 100 مليون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الدولة تواصل جهودها لتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية إلى جانب رصف، وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى التنسيق بين جميع مسؤولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمال أعمال طريق «دمنهور- إدكو» بطول 27 كم

وأعلن المحافظ، أنه جاري استكمال الطبقة السطحية لطريق «دمنهور- إدكو» فى المسافة من كوبرى عاشور وحتى إدكو بطول 27 كم وبإجمالي تكلفة 100 مليون جنيه «أعمال الطريق متكاملة» ودعم من المحافظة 20 مليون جنيه لاستكمال الطبقة السطحية، من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر.

ومن المقرر نهو كافة الأعمال غدا الأربعاء ضمن، تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق المحافظة طبقاً للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى.

وشملت الأعمال توسعة الطريق من عرض متوسط الأسفلت 5 و 6 م إلى عرض متوسط 7 م، حيث تم إعمال حماية بالدبش للمناطق على جانبي الطريق حيث يوجد مصرف إدكو الرئيسي وهو أكبر مصارف المحافظة. كما تم وضع طبقة أساس بالسمك التصميمى على طبقتين ووضع طبقة تشريب الأسفلت والطبقة الرابطة بالإضافة إلى وضع طبقة اللصق والسطحية.

كما شملت الأعمال رصف طرق قرية المعدية بادكو بطول 600 م وكذا إنشاء مدخل ومخرج لمدينة إدكو على الطريق الدولي الساحلي.