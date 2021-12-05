أخبار البحيرة.. ضبط 16 طن أسماك فاسد ورفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددًا من الأحداث المهمة، حيث نفذت الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، كما تم تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين غلق وتشميع 3 محال تجارية، بالإضافة إلى ضبط 20 مخالفة لعدم ارتداء كمامات والتحفظ على 7 شيش.

متابعة المعديات

وفي ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمركزى الرحمانية، شبراخيت، رشيد بحملات مماثلة لمتابعة المعديات بنطاقهم والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات المقررة.

رفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات كل في موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

أنشطة بمكتبة مصر العامة

وقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة ومديرية التربية والتعليم بزيارة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمركز ومدينة إيتاي البارود حيث استفاد من أنشطتها 96 طالبا وطالبة من خلال 3 ورش عمل مختلفة.

تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأعلن محافظ البحيرة عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر التي تستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء 22 ديسمبر، تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لرفع مناعتهم.

كما انطلقت اليوم أولى فعاليات القوافل التى تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة بتنفيذ قافلة طبية للطلاب ذوي الهمم بمدرسة النور للمكفوفين، وتم خلال القافلة فحص والكشف على 64 تلميذ، كما تم عمل توعية صحية للطلاب بالمدرسة وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس كورونا.

قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع إدارة تموين الدلنجات ومباحث التموين بعمل حملة رقابية برئاسة المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين أسفرت عن ضبط 16 طن أسماك مستورده مجمدة بإحدى الثلاجات بناحيه الدلنجات قام صاحب الثلاجة بالتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية عن طريق نزع الاستيكر الملصق على العبوات ومنها كميات مجهولة المصدر وتم ضبط والتحفظ على تلك الكميات وتحرير المحضر اللازم.