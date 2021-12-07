طقس البحيرة اليوم.. سطوع أشعة الشمس وهدوء بحركة الرياح

شهدت محافظة البحيرة اليوم طقسا معتدلا على كافة الأرجاء، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وانعدام لحركة الرياح، كما شهدت المدن الساحلية بالمحافظة طقسا غير مستقر لاسيما مدن «المحمودية، رشيد، كفر الدوار، ادكو».

وشهدت البحيرة الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث ساد طقس صيفي علي مدار الأسبوع الماضي، بمختلف نطاق المدن والمراكز، مع رفع درجة الاستعدادات تحسبا لتغير الطقس وسقوط الأمطار.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 24 درجة مئوية، فيما انعدمت نسبة سقوط الأمطار، وبلغت سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، ووصلت نسبة الرطوبة في الجو إلي 27%، وذلك وسط طقس معتدل.

كانت قد شهدت البحيرة منتصف الشهر الماضي سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي ترتب عليه تجمع المياه في الشوارع، ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بسرعة رفع تراكمات المياه، حيث تواجدت الأجهزة التنفيذية لمتابعة الأوضاع.

فصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء، حيث وجه بمتابعة أعمدة الإنارة العمومية واللوحات المعدنية، مشددا على مراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما نوه على فصل أعمدة الإنارة في محيط المدارس في حالة سقوط الأمطار الغزيرة حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، مشددا على نشر كافة معدات الأمطار داخل الشوارع لسرعة رفع الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.