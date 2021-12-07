مشاركة 3 أبطال من البحيرة في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس

شارك 3 أبطال من أبناء محافظة البحيرة من متحدي الإعاقة في الحفل السنوي الثالث للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مشاركة ملكة جمال متلازمة داون

حيث شاركت آية شلتوت، المقيمة بمدينة شبراخيت، طالبة بالصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية، ولاعبة تنس طاولة وأرضي وألعاب قوى ولُقبت بـ«ملكة جمال متلازمة دون بمصر»، في حوار مع الرئيس وسألته عن هي الشخصية التاريخية المفضلة للرئيس».

مشاركة هند أنور

كما شاركت هند أنور، طالبة بالمدرسة الفكرية بدمنهور، اضطراب طيف بالتوحد، بإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، موهبتها في الغناء، في الفقرة الغنائية الرائعة «عشان لازم نكون مع بعض، الزي الريفي الفلاحي، القمح في دار الجار قمحي».

مشاركة الفائز بالمركز الأول في الغناء

وشارك الطالب زياد عبد السلام، المقيم بقرية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة من مواليد 2084، والفائز بالمركز الأول فى الغناء الفردى بمسابقة الحلم المصري 2021، ابن مركز الإبداع بمركز شباب مدينة دمنهور، بغناء «زي ما هي حبها» مع الموسيقار عمر خيرت.

ومن جانبها عبرت الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها بمشاركتهم المتميزة بالحفل وتشريفهم بالتحاور والعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنهم دائمي التواجد بفاعليات المحافظة المختلفة.

كما قدمت نائب محافظ البحيرة الشكر لإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالبحيرة، و قطاع الموهوبين في مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على رعايتهم لهؤلاء الملائكة من الموهوبين ودعمهم المستمر، وكذلك أولياء أمور الطلاب وإصرارهم الدائم على دعم مواهب أبناءهم والاستثمار في تعليمهم ودمجهم بالمجتمع المصري.