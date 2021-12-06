أخبار البحيرة.. إحالة 50 عاملا للتحقيق وضبط 17 طن أرز مدعم

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع ومطابقتها للمواصفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

حيث نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدكو حملة مكبرة على الأسواق والمخابز أسفرت عن تحرير 13 محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة 50 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني، 7 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في أوقات العمل الرسمية دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملة تموينية مكبرة

وشنت إدارة تموين مركز دمنهور حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ17 طن سكر تمويني حاول المخالف إخفاءها بوضع 4 أطنان أرز أعلى الحمولة للخداع والغش والتدليس حيث تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

دعم القوافل الطبية

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة ودعم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، التي تأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن اهتمام الدولة غير المسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحية التعليمية أو الصحية أو النفسية، والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

حيث واصلت اليوم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمحافظة البحيرة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والتى من المقرر أن تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة.

فحص 68 طالبا

وتم خلال القافلة فحص والكشف على 68 طالبا بالمدرسة، كما تم عمل توعية صحية للطلاب، وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس كورونا، مع توعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز رشيد وكوم حمادة والدلنجات ووادي النطرون عن إزالة 49 حالة تعد على مساحة بلغت 11489 م٢.

ونظم مركز النيل للإعلام بدمنهور بالتعاون مع منطقة وعظ البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان «القيم الأخلاقية في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة» بالمعهد الثانوي الأزهري لفتيات بدمنهور حاضر فيها محمد عمارة الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.