وزيرة التضامن: استراتيجية جديدة لذوي الإعاقة بتكلفة 100 مليون جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتكلفة تتخطى 100مليون جنيه، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم حوكمة المؤسسات التأهيلية، كما يتم التقييم المؤسسي للجمعيات ومراكز التأهيل .

دمج ذوي الإعاقة يعزز ثقتهم في أنفسهم

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن كثير من الأسر لا يدركون أن أطفالهم يحتاجون لتدخل ومعالجة ضعف البصر، ويكتشفون متأخرا، والتدخل المبكر هام جدا، بجانب التوعية لمنع التنمر والدعم النفسي، مؤكدة أن دمج الأطفال في المدارس يعزز ثقتهم في أنفسهم.

المجتمع المدني المصري قوي

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة «بصيرة»، لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، أن المجتمع المدني المصري قوي ولديه الإمكانات الكبيرة، ومؤمن بقضية «قادرون باختلاف»، ويملك شغف كبير تجاهها.

ولفتت إلى الشراكة مع وزارة الشباب لدمج الشباب ذوي الهمم، كما يتم التنسيق مع التأمين الصحي وسكن كريم، لتغطية كل مناحي الحياة، وتوفير العلاج بالتخاطب والعلاج الحسي، مؤكدة أن 640 مؤسسة تأهيل خدمت أكثر من 203 آلاف طفل.

وأشارت إلى توفير 86 طرفًا صناعيًا بالتنسيق بين التضامن والجمعيات الأهلية، وتدشين قاعدة بيانات متخصصة لحصر خدمات الرعاية والتمكين الاقتصادية.