تدفق ألماني وروسي وبدء شارتر سويسري إلى الأقصر عقب افتتاح طريق الكباش

أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، على استمرار تدفق الرحلات السياحية من السياح الألمان ودول روسيا وهولندا وجميع الدول الشرقية لداخل مصر، وتحديدا إلى محافظة الأقصر، لزيارة معالمها السياحية والأثرية، خاصة عقب افتتاح طريق الكباش في حفل عالمي شهده العالم أجمع على مختلف القنوات الرسمية والأرضية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال حفل الافتتاح إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم وليس فقط أهالي المحافظة، عقب انتهاء أعمال تطوير وتجهيزات استمرت لفترة طويلة لخروج الحفل العالمي بشكل يليق بالطريق الهام أو ما يُمسمى بطريق المواكب الكبرى والاحتفالات الدينية.

أول رحلة شارتر من سويسرا إلى الأقصر.. إسبوعيا

وكشف رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، عن استقبال أول رحلات شارتر من دولة سويسرا بشكل أسبوعي داخل محافظة الأقصر وعبر مطار الأقصر الدولي، بداية من 26 ديسمبر القادم، ضمن خطة غرفة السياحة ومساعيها لزيادة التدفق السياحي وعدد رحلات الشارتر من مختلف الدول داخل محافظة الأقصر السياحية.

احتفالية طريق الكباش

وتستقبل المحافظة السياحية عددا من السياح هذه الفترة تزامنا مع احتفالية طريق الكباش العالمية التي شهدها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وبمشاركة عدد من سفراء الدول الاجنبية لدى مصر، كما شهد الحفل عدد من الوزراء المصريين وغيرهم من الشخصيات الهامة.

وتضمن الحفل تقديم عروض احتفالية عيد الأوبت القديمة فضلا عن أغاني قديمة وحديثة بمشاركة الفنان محمد حماقي وعدد من الفنانين الآخرين، فضلا عن تقديم فيلم وثائقي عن المحافظة السياحية بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد.