زيادة رحلات البالون بالأقصر بعد افتتاح طريق الكباش

بلغ عدد رحلات البالون المحلقة في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 28 رحلة بالون طائر في سماء منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة من الأعلى والمناظر والمعالم الأثرية المتنوعة من قبل عدد كبير من الجنسيات من السياح من مختلف الجنسيات أبرزها الإسبانية والبرازيلية والإستونية والأمريكية والفرنسية والأوكرانية، وغيرها من الجنسيات المتنوعة التي جاءت إلى محافظة الأقصر لمشاهدة الحضارة الفرعونية القديمة.

البالون يحلق على ارتفاع 2000 قدم

وتحلق رحلات البالون الطائر في سماء منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، على ارتفاع حوالي 2000 قدم عن الأرض، كما تصل الرياح إلى 8 عقد فقط، يتم التأكد منها عقب إجراء رصد الأرصاد الجوية من قبل سلطات الطيران المدني، وفي حالة زيادة سرعة الرياح عن المطلوب يتم إلغاء رحلات البالون الطائر التي تحلق في نفس اليوم، حفاظا على سلامة وصحة السياح والزائرين من مختلف الجنسيات.

حفل طريق الكباش

وارتفعت رحلات البالون الطائر خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع افتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى، يوم الخميس الماضي، بحضور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي وقرينته وعدد من السفراء من مختلف الدول الأجنبية داخل مصر، فضلا عن مشاركة عدد من الوزراء داخل مصر على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي رافق الرئيس خلال جولته داخل معبد الأقصر قبل بدء الاحتفال العالمي بافتتاح طريق الكباش.