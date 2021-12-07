«التعليم»: اتفاق مصري فنلندي لتدريب المعلمين وفق أحدث نظم التدريس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى فنلندا الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاق مصري فنلندي يقضي بتدريب المؤسسات التعليمية الفنلندية المعلمين المصريين على أحدث طرق ونظم التدريس في العالم.

الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتدريبات المعلمين نهاية الشهر الجاري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن برنامج تدريب المعلمين المصريين على أيدي خبراء من دولة فنلندا، صاحبة الريادة التعليمية عالميا، سيكون في القريب العاجل، وذلك بعد أن يقوم وفد من المؤسسات التعليمية الفنلندية بزيارة مصر نهاية العام الجاري، لبدء الإعداد لبرنامج يستهدف جميع المعلمين المصريين، وينمي قدراتهم ومهاراتهم، ويطلعهم على أحدث ما وصل إليه العلم وطرق التواصل مع الطلاب وتقييمهم بمستوى محترف.

تأهيل المعلمين بشكل عصري

ولفت المصدر إلى أن المسؤولين عن التعليم في فنلندا، أبدوا ترحيبا بالغا بمقترح الوزير طارق شوقي في هذا الشأن، خاصة وأن التركيز على تأهيل المعلمين بشكل عصري، أهم وسائل نجاح المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن تدريب المعلمين سيكون في مصر، وليس فنلندا عبر إرسال بعثات خارجية، بل في مراكز مصرية يتم تحديدها لاحقا.

تطوير المناهج وتحسين نظم التعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إلى فنلندا تم مناقشة آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتي التأهيل المدرسي والتقييم، فضلاً عن خطوات تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وتطوير وتحسين نظم التعليم في مدارس التعليم الابتدائي، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم لتواكب متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.