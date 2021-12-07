«سوزوكي» تتصدر قائمة تراخيص الملاكي في وحدات المرور خلال نوفمبر الماضي

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، التقرير الشهري الصادر عن «مؤسسة الأهرام»، والخاص بعدد المركبات الصادر لها وثيقة تأمينية لترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المركبات 45 ألف و410 مركبة، فيما وصل إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 إلى 1255 مركبة، وفي عام 2020 بلغ عددها 3806 مركبات، و16963 مركبة موديل 2021، و23386 مركبة موديل 2022.

سوزوكي تحتل قائمة تراخيص السيارات خلال نوفمبر

وبحسب التقرير، احتلت العلامة اليابانية «سوزوكى»، المركز الأول في سيارات الملاكي بعدد 1947 سيارة، وفي المركز الثاني جاءت سيارات العلامة الصينية «إم جى»، بعدد 1922 سيارة، وفي المركز الثالث «نيسان»، بعدد 1744 سيارة، وفي المركز الرابع العلامة التجارية «شيرى»، بعدد 1677 سيارة، وفي المركز الخامس جاءت سيارات العلامة الفرنسية «بيجو»، بعدد 1593 سيارة.

وفي ذات السياق أوضح التقرير الأخير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، أن عدد السيارات الملاكي الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ 19930 سيارة ملاكي، بينها 160 سيارة موديل 2019، و172 سيارة موديل 2020، و2214 سيارة موديل 2021، و17384 سيارة موديل 2022، فيما بلغ إجمالي الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16145دراجة، بينها 974 موديل 2019، و3386 موديل 2020، و10965 موديل 2021، و820 دراجات موديل 2022.

جدير بالذكر، أن عدد المركبات الجديدة التي تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 47 ألف و64 سيارة، حيث أكد التقرير إن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغ 1424 سيارة، و4315 سيارة موديل 2020، و23085 سيارة موديل 2021، و18240 سيارة موديل 2022، فيما أشار التقرير إلى أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 17813 سيارة ملاكى، بينها 159 سيارة موديل 2019، و218 سيارة موديل 2020، و3433 سيارة موديل 2021،و14003سيارة موديل 2022.