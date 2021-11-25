تراجع الزيادة السعرية لـ«سوزوكي سياز 2022» إلى 12 ألف جنيه

خلال الأيام القليلة الماضية، تم طرح الموديل الجديد 2022 من طراز «تويوتا بيلتا» في السوق المصري، بأسعار بدأت في الفئة الأولى من 235 ألف جنيه، والفئة الثانية والأعلى تجهيزا بسعر 275 ألف جنيه، حسب المعلن من الوكيل المحلي للسيارة؛ ومع طرح السيارة تراجعت قيمة الزيادة السعرية غير الرسمية تحت مسمى «الأوفر برايس»، نتيجة زيادة الطلب من المستهلكين وقلة المعروض من السيارة داخل السوق المحلي، على سيارة «سوزوكي سياز 2022».

مواصفات سوزوكي سياز موديل 2022

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار سوزوكي سياز موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة في مصر.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئة واحدة بسعر يصل إلى 277 ألف جنيه، بزيادة غير رسمية 12 ألف جنيه، بينما وصلت في وقت سابق إلى 25 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4490 ملم الطول، 1730 ملم العرض، 1475 ملم الارتفاع، 2650 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 145 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 495 لترا.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بينها «وسائد هوائية، نظام EBD توزيع اليكتروني للفرامل، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرات مراقبة خلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف اتوماتيك ديجيتال، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات».