المجمعة المصرية للتأمين: تعويضات الإصابة في الحوادث تصل لـ40 ألف جنيه

تعتبر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، من أهم المؤسسات التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية، وقامت بإصدار العديد من وثائق التأمين على السيارات، كما قدمت العديد من التعويضات لمصابي الحوادث على الطرق.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم لبيب، مدير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، لـ«الوطن»، إن المجمعة تقوم بأدوار عدة من وقت إنشائها منذ ما يقرب من سنتين، وتقوم بدور شركات التأمين عن طريق التعويض عن حوادث المركبات على الطرق والناتج عنها حدوث وفيات أو إصابات، وتقوم بسداد 40 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، ومبالغ متفاوتة على حسب الإصابة وتصل إلى 40 ألف جنيه أيضا في حالة وجود إصابات كبيرة.

صرف التعويضات خلال شهر

وأضاف، أن المجمعة تحكمها قانون يلزمها بصرف التعويض خلال فترة لا تزيد عن مدة شهر، مشيراً أنه يجب على المستهلكين استيفاء المستندات الكاملة لضمان تسديد التعويض في الفترة المنصوص عليها من وقت وقوع الحادث، مشيرا أنه خلال العامين الماضيين تم التعويض لحوالي 2700 حادث، نتج عنها 1800 متوفى و900 مصاب.

إصدار 9 ملايين وثيقة تأمين

وأكد «لبيب»، أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أصدرت ما يقرب من 9 ملايين وثيقة تأمين، ومتوسط الإصدار اليومي لوثائق التأمين حوالي 20 ألف وثيقة، ويتم إصدارهم من 108 وحدات مرور.

تقرير شهري بالمركبات المرخصة

وتصدر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، تقريرًا شهريًا بكل المركبات التي يجري ترخيصها في السوق المصري، سواء كنت سيارات جديدة أو مستعملة بكافة أنواعها «الملاكي، الأجرة، الميكروباص، الدرجات النارية، والشاحنات»، وفي كافة وحدات التراخيص الموجودة في مصر.

كما أنه يعطي أرقام مؤكدة عن عدد المركبات الجديدة التي تم بيعها بالفعل في خلال كل شهر من أشهر السنة.