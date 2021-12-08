حالة الطقس اليوم 8-12-2021.. اضطراب ملاحي وانخفاض في الرؤية الأفقية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الأربعاء، طقسا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية والتي قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وأضاف الخبراء أنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة «بنسبة حدوث 40 - 50%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط مضطرب جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15