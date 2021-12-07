عمر كمال وشيماء المغربي يثيران الجدل بغنائهما بـ«بدلة وفستان زفاف»

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» فيديو رفقة مطربة المهرجانات شيماء المغربي، وهو يغني لها مهرجان «شيماااء»، وتشاركا غناء الأغنية سويا، بعد حالة الجدل التي أثارها عبر السوشيال ميديا.

وخلال اليومين الماضيين، ظهر عمر كمال مرتديًا بدلة بيضاء، بفستان زفاف أبيض اللون أيضًا، حاملا بوكيه ورد في يديه، على غرار صور سيشن حفلات الزفاف، مما أثارت شكوك الجميع حول حقيقة ارتباطهما.

عمر كمال بالبدلة البيضاء مع شيماء مغربي

ورجح البعض أنها مجرد دعاية لأغنية جديدة، لكن لم يكشف الثنائي عن أي تفاصيل جديدة تخص هذا الأمر على الإطلاق.

نقابة المهن الموسيقية

ومن ناحية أخرى، بشأن الخلافات بينه وبين نقابة المهن الموسيقية، أكد المطرب عمر كمـال، على الالتزام بكـل تعليمـات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر، وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى، لذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، وفي حال التكرار تطبق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته».