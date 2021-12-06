عمر كمال يجهز لأغنية «هجوم فجائي»: تحمل رسائل لكل من حاول عرقلتي

كشف المطرب عمر كمال عن تحضيره لأغنية جديدة بعنوان «هجوم فجائي»، من تأليف عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال «كمال» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن هذه الأغنية من إنتاج شركته التي تحمل اسمه، ويوجه بكلماتها رسائل لكثير من الناس الذين حاولوا عرقلة مشواره، مضيفاً أنه سينتهي من تسجيلها، مساء اليوم الاثنين، داخل أحد الأستوديوهات، وسيصورها بطريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية «هجوم فجائي»

واختص كمال «الوطن» بالمقطع الأول من أغنيته التي تقول:

طول ما رب الكوني في عوني

أعيش وأموت ثابت وتد

لا تعرفوا يوم تكسروني

ولا هتشوفوني في يوم هدد

نقابة الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال

وفي سياق مختلف، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر حفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال في واقعة اتهامه بالإساءة لمصر علي خلفية تعليق منسوب إليه – اتضح عدم صحته بعد – مكتوب فيه «السعودية أرض طاهرة»، وذلك عن سبب غنائه لـ «تمور وحليب» بدلاً من «خمور وحشيش» من أغنية «بنت الجيران» أثناء إحيائه حفله الغنائي الأخير في المملكة العربية السعودية.

وامتثل عمر كمال للتحقيق بحضوره داخل مقر النقابة في وجود الفنان هاني شاكر، حيث أصدرت النقابة بياناً أعلنت خلاله حفظ التحقيق مع عمر كمال بعد أن اتضح عدم صحة الاتهام الموجه إليه.

وأبدي عمر كمال سعادة بالغة إزاء قرار النقابة، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «الحمد لله، ربنا كريم ورحيم بيا».