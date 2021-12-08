خريطة قوافل طبية مجانية تطلقها وزارة الصحة في عدد من المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة المحتاجين وتوفير حياة صحية جيدة لهم.

تفاصيل قوافل طبية تطلقها وزارة الصحة

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل قوافل طبية تطلقها وزارة الصحة وفقا لما أعلن عنه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية.

خريطة القوافل الطبية التخصصات الطبية

خريطة القوافل الطبية التخصصات الطبية الموجودة ضمن القوافل الطبية هي: الباطنة الأطفال والأنف والأذن العظام. الجراحة. والرمد. والأسنان. القلب. الجلدية. نساء وولادة. خدمات تنظيم الأسرة. خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية

كما توجد صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة. قوافل طبية في عدد من المحافظات سيتم إطلاق 12 قافلة يومي 8، و9 في مناطق الكنيسة مركز الفشن محافظة بني سويف، وأولاد يحي الحاجر مركز دار السلام محافظة سوهاج، واطلاق قافلة في قرية نظارة سماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، بالإضافة إلى وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وعلوش محافظة مطروح، والقلمينا مركز الوقف بمحافظة قنا، مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والتلول مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والحي الثامن مركز برج العرب بالإسكندرية، الحكمة مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

3 قوافل طبية يومي 9، و10 ديسمبر

إطلاق 3 قوافل طبية يومي 9، و10 ديسمبر في مناطق الرياض مركز أبوكبير محافظة الشرقية، ومركز الفرافرة بالوادي الجديد، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر.

إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 10، و11 ديسمبر

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 10، و11 ديسمبر في مناطق شيوة الشرقية مركز أجا محافظة الدقهلية، ووادي الشرفا مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ونكلا مركز منشأة القناطر بمحافظة الحيزة، الضهرة مركز فارسكور محافظة دمياط، واشناوي مركز السنطة محافظة الغربية. إطلاق 9 قوافل طبية يومي 11 و12 ديسمبر في مناطق فلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والمنشأة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، ونجع الطود مركز جرجا محافظة سوهاج، والخير والنماء مركز الفرافرة، أجهور الصغرى مركز القناطر محافظة القليوبية، والروضة مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكومير مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

يومي 12 و13 بمنطقة فطيرة مركز كوم إمبو محافظة أسوان

إطلاق قافلة طبية يومي 12 و13 بمنطقة فطيرة مركز كوم إمبو محافظة أسوان، بجانب إطلاق 8 قوافل طبية يومي 13، و14 ديسمبر بمناطق منشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشيخ الشاذلي - حماصة وأبوغصن مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبلة المستجدة مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ومؤسسة البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وبندف مركز منيا القمح محافظة الشرقية.