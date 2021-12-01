«شمال سيناء»: قوافل طبية ودينية لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية

عقدت اللجنة التنسيقية للسكان بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا برئاسة العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وبحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لمناقشة تقرير إنجازات الأنشطة السكانية خلال الربع الأخير من العام.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تكاتف جميع الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الصحة الإنجابية وإجراءات ضبط معدل الزيادة السكانية، ووضع خطة شاملة لحل مشكلة الزيادة السكانية، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات لدعم صحة المرأة.

دور الأوقاف في توعية المواطنين بالتعاليم الصحيحة

وأشار الغندور إلى دور كلا من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف في التوعية الدينية بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، مشددًا على توجيه قوافل دينية وطبية لتوعية المواطنين في التجمعات والمناطق النائية بمخاطر الزيادة السكانية.

ووجه الغندور بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات لتسجيل المواليد للحفاظ على حقوق الأطفال، وحصوله على نصيب من الخدمات التي تقدمها الدولة في شتى القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.

القضاء على ظاهرة عدم وجود أوراق رسمية

من جانها استعرضت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أنشطة الخطة السكانية والدورات التدريبية التى نظمها فرع المجلس القومي للسكان في مجال تحسين خصائص السكان والقضاء على ظاهرة عدم وجود أوراق رسمية بهدف تمكين الأطفال ساقطي القيد من الالتحاق بالمدارس، بالإضافة إلى مجال التوعية المجتمعية بقضايا الصحة الإنجابية بهدف الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري ضمن برنامج «حياة كريمة»، وتنفيذ ندوات لمواجهة الزواج المبكر بقرى المحافظة، وفي مجال مواجهة العنف ضد المرأة وبهدف تمكينها اجتماعيا وقانونيا، بخلاف القوافل السكانية الشاملة.

وأعلنت «سالم»، أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها الدورية للوقوف على مؤشرات القضية السكانية أولا بأول، لافتة إلى أن الدولة تقوم بتجريم زواج القاصرات، ويجري إعداد قانون لتجريم ذلك.

مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات

وأشارت إيناس كمال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى قيام الإدارة بالتعاون مع الجهات الشريكة بالتوعية بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات من خلال الندوات التي يتم تنفيذها في المدارس والمعاهد والجامعات، لافتة إلى قيام الإدارة بتنفيذ المبادرة القومية لتفعيل خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بهدف تقليل معدلات حدوث الحمل المتقارب خلال السنة الأولى بعد الولادة للحفاظ على صحة الأم والطفل.