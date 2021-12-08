حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الحمل بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر الراحل نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.