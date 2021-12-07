توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وعواصف وأمطار قد تصل للقاهرة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الأربعاء 8 ديسمبر 2021، حتى الجمعة الموافق 10 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

حالة عدم الاستقرار تستمر غدًا

ويقول خبراء الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على كافة الأنحاء ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة «بنسبة حدوث 40 -50%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

موعد التحسن في الأحوال الجوية

وبدءًا من يوم الخميس تستقر الأحوال الجوية، إذ تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.