هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: عواصف وأمطار قد تصل للقاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن حالة الطقس غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على كافة الأنحاء ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة «بنسبة حدوث 40 -50%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15