«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح بمعظم أنحاء البلاد: «اقفلوا الشبابيك»

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أنّ صورة القمر الصناعي أظهرت الرمال المصاحبة للرياح الجنوبية الغربية «باللون الوردي»، وتنشط الرياح بالصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم - سيدي براني - العلمين - الإسكندرية».

وأشار الخبراء إلى أنّ هذا النشاط للرياح يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية بمرور الوقت.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وقدّم خبراء الأرصاد بعض النصائح التي يجب اتخاذها خلال هذه الفترة والتي تتمثل في الآتي:

1. يجب غلق النوافذ جيدًا.

2. يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

3. القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق

وأصدرت هيئة الأرصاد، تحذيرًا قبل قليل بشأن تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة تدنيا في الرؤية بسيدي براني والسلوم وصلت إلى 1500 متر، وعلى القاهرة وصلت إلى 4000 متر، والظاهرة المؤثرة هي الأتربة، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يمتد تأثير رياح جنوبية غربية باردة جافة تثير الرمال على باقي الأنحاء.

وذكرت الهيئة أنّ البلاد تشهد أجواءً شتوية بامتياز خلال الساعات المقبلة، إذ يسود طقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 13 درجة، كما يزداد الشعور ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الجافة الباردة خاصة في ساعات الليل.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّ محافظات شمال الصعيد تشهد أجواءً شديدة البرودة ليلًا على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 و10 درجات، كما حذّرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بسبب نشاط رياح جنوبية يصل إلى حد العاصفة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.