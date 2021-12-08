8 نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. «العب رياضة»

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت العديد من النصائح إلى كل المواطنين من أجل الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذا تستعرض «الوطن» قائمة النصائح التي أصدرتها وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

نصائح «الصحة» للمواطنين من أجل الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

1 - قياس ضغط الدم بشكل دوري.

2 - الكشف بشكل مبكر عند الشعور بأي من أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم.

3 - تجنب تناول الكحوليات تماما.

4 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

5 - تقليل الوزن، الذي يساعد في عدم الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

6 - الامتناع عن مختلف الأغذية المعلبة، والتي يأتي من أبرزها الصلصة.

7 - التقليل من تناول واستهلاك ملح الطعام.

8 - استبدال ملح الطعام أثناء طهي وتناول الأطعمة بالخل أوالليمون أوالتوابل.

وزارة الصحة توضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتي تتمثل في الآتي:

- الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

- تعرض المريض سواء بالسكتة الدماغية.

- تعرض المريض لجلطة.

- حدوث قصور في وظائف الكلى.

- أن يُصاب الفرد باعتلال في شبكية العين أو العمى.

كما قدمت وزارة الصحة والسكان مؤخراً كافة المصابين بارتفاع ضغط الدم بضع نصائح يجب على جميع المرضى الالتزام بها حتى يمكنهم تفادي المضاعفات الخطيرة، التي تم توضيحها، ومن أبرز النصائح:

- التجنب بشكل كامل تناول الأغذية التي عالية الملح، بالإضافة إلى جميع الأغذية المجمدة.

- أن يحافظ المريض على المشي لمدة 30 دقيقة، وذلك بعدد 5 مرات أسبوعياً.

- تناول كل الأدوية التي حددها الطبيب المعالج بانتظام.