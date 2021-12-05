تحذير من تناول «الجبنة الحادقة» عند انخفاض ضغط الدم: تدمر عضلة القلب

رغم أن انخفاض ضغط الدم، لا يدخل ضمن الأمراض المزمنة مثل الضغط المرتفع، بل وربما لا يسبب مشاكل لبعض الأشخاص، إلا أن الانخفاض غير الطبيعي في ضغط الدم يسبب الدوخة والإغماء، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يهدد انخفاض ضغط الدم الحياة نفسها، وقال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والاوعية الدموية لـ «الوطن»، يعتبر ضغط الدم منخفضا إذا كان أقل من 90 ملم زئبق للرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق للرقم السفلي (الانبساطي).

أعراض انخفاض ضغط الدم:

-دوخة قد تصل إلى إغماء

-يهدد الحياة في الحالات الشديدة

-غثيان

-عدم القدرة على التركيز

-تشويش في الرؤية (رؤية ضبابية)

- شحوب وبرودة في الجلد

-قد تصل الأعراض إلى صدمة قلبية مصحوبة سرعة تنفس وضعف وسرعة في النبض، ويكون الموضوع أكثر خطورة بالنسبة لكبار السن.

متى يستوجب الأمر زيارة الطبيب؟

عند ظهور هذه الأعراض، وقد تكون الأعراض بسيطة ومنها ما هو ناتج عن جفاف بسيط، أو بسبب قضاء وقت طويل في الشمس، أو بسبب عدم الحصول على السوائل الكافية، فيعالجها الطبيب ويطلب بعض الفحوصات الروتينية.

الحالات المرضية المسببة لانخفاض ضغط الدم:

-الحمل ويعتبر أمر طبيعي خلال الحمل.

-بعض أمراض القلب مثلا عند حدوث بطء شديد في ضربات القلب، أو مشكلة في صمامات القلب، أو هبوط في القلب.

-مشكلة في الغدد، فمن الممكن أن الغدة المجاورة للغدة الدرقية ومرض أديسون، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

-الجفاف بسبب استهلاك كمية من المياه.

-القىء والإسهال الحاد.

-في حالات النزيف سواء كان ناتجا من إصابة كبيرة أو نزيف داخلي.

- نقص العناصر المغذية في النظام الغذائي، منها نقص فيتامين ب 12، حمض الفوليك والحديد، يؤدي هذا إلى أن الجسم لا ينتج خلايا كافية من خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الإصابة بالأنيميا.

كيفية التعامل مع ضغط الدم المنخفض:

-الاتجاه إلى الطبيب المعالج لمعرفة السبب لإصلاح المشكل الأساسية

وحذر «الغمراوي» من العلاجات الشائعة، أو تعاطى أدوية رفع الضغط بدون استشارة الطبيب، مؤكدا: «هذه طريقة خاطئة، لكن الصحيح هو بحث السبب الأساسي وراء انخفاض الضغط».

وعما إذا كان شرب القهوة وتناول أطعمة مملحة مجدي لضبط ضغط الدم المنخفض، أشار «الغمراوي»: «هناك دراسة نشرت في أحد المجلات الطبية الأمريكية أن المشروبات المحتوية على الكافيين، قد تفيد في بعض حالات انخفاض ضغط الدم عند كبار السن».

وحذر: «القهوة أو الجبنة الحادقة ليست علاجا للمشكلة الأساسية لانخفاض ضغط الدم، موضحا أنه عند تناول المصابين بهبوط في القلب للجبنة الحادقة تزيد لديهم مخاطر انخفاض ضغط الدم، لأن الشخص بعدما كان يعاني من نهجان بسبب التحرك لخطوتين، أصبح يعاني من النهجان وهو جالس في مكانه، لأن كل جرام ملح زيادة يدمر عضلة القلب».