بطل «النضارة البيضا» عن «قادرون باختلاف»: منتهى الجمال والعظمة (فيديو)

أشاد الفنان تامر سعد أحد أبطال حكاية «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، باحتفالية «قادرون باختلاف» التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، الأحد، قائلًا: «حاجة في منتهى الجمال والعظمة وكان في مشاعر حب وعاطفة ومشاعر إنسانية في منتهى الجمال والرقي، ولما الواحد بيتفرج عليهم ببقى مكسوف من نفسي وإني لازم أنجح وندعمهم ونقف بجانب كل موهوب».

أقتدي دائما بالفنان عمر الشريف فهو نموذج يُقتدى به

وحول مثله الأعلى، قال «سعد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «أقتدي دائمًا بالفنان عمر الشريف فهو نموذج يُقتدى به وشرف مصر في الخارج، وفي الجيل الحالي أقتدي بالفنان خالد النبوي، لأنه نموذج للفنان المثقف واللبق والموهوب وأتمنى أن أشاركه في أي عمل».

أتمنى التعاون مع محمد فراج ومحمد رمضان

ولفت إلى أنَّه يتمنى التعاون مع محمد فراج «أخويا وعمري واشتغلنا مع بعض وإحنا صغيرين ولما ربنا كرمه بنجومية كبيرة مشتغلتش معاه».

أما الفنان نور قطامش أحد أبطال حكاية «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، فقال إنَّ ممثله المفضل فهو توم هانكس، وفي مصر عادل إمام، مشيرًا إلى أنَّه يتمنى أن يقدم أدوارا كوميدية خلال الفترة المقبلة.

حكاية «النظارة البيضاء» هي الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، الجزء الرابع، وهي من بطولة أمير المصري، وأحمد حلاوة، وكارولين عزمي، ومصطفى أبو سريع، وأحمد صيام، ومجموعة أخرى من كبار الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.