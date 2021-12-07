متحدث «الإسكان» يكشف تفاصيل زيارة «الجزار» لسد «جوليوس نيريري» التنزاني

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، المهندس عمرو خطاب، إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ذهب إلى موقع سد ومحطة «جوليوس نيريري» بجمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، بهدف عقد اجتماع مع جانيوري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، لاستعراض تطور الأعمال في مشروع السد، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية.

المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان: سد ومحطة «جوليوس نيريري» واحدا من أهم المشروعات التي توثق التعاون مع القارة الأفريقية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن بأهمية وجود فرص كبيرة في القارة الإفريقية، لذا يعد مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، واحدا من أهم المشروعات التى توثق التعاون مع القارة الأفريقية، ويحتاج المشروع إلى تعاون كامل بين جميع الدول الإفريقية.

وأوضح «خطاب»، أن مشروع السد التنزاني، يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع، والدليل على ذلك، إرسال الوفد المصري إلى تنزانيا، وهو ما يحمل رسالة طمأنة للشعب التنزاني.

خطاب: زيارة موقع السد مختلفة هذه المرة عن الزيارة السابقة من حيث حجم الأعمال

وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، للحديث عن ما حدث خلال اجتماع الوزير مع عدد من المسئولين التنزانيين، حيث اشار وزير الإسكان، إلى أن الرئيس السيسي كانت رسائله واضحة خلال مقابلته مع رئيسة تنزانيا المتحدة، خلال زيارتها الأخيرة لمصر، التي حملت تعبيرا عن نية صادقة لسرعة الانتهاء من مشروع السد، ليس من أجل أغراض المنفعة الاقتصادية، وإنما من أجل خدمة الشعب التنزاني، ولذلك علينا العمل معا من أجل ضغط الوقت لتنفيذ المشروع.

واستكمل «خطاب» حديثه بقوله، إن الدكتور عاصم الجزار، أشار أثناء الاجتماع، إلى أن زيارة موقع السد مختلفة هذه المرة عن الزيارة السابقة، حيث شوهد تطور كبير للأعمال داخل المشروع، فى حين أعرب وزير الطاقة التنزاني، عن سعادته لقيام الوفد المصري بزيارة موقع السد، معبرا عن فخره بالمشروع الذي جعلته الأيادي المصرية حقيقة ممكنة.